Amici le novità possibili | Gigi D’Alessio Amadeus e quel concetto di scuola che sfuma sempre di più

Il settore musicale e scolastico sta vivendo un progressivo allontanamento da programmi tradizionali e figure iconiche. Recentemente si è parlato di possibili cambiamenti che coinvolgerebbero artisti come Gigi D’Alessio e Amadeus, in relazione a iniziative educative o programmi televisivi, anche se non sono stati confermati dettagli specifici. La discussione si concentra sulla riduzione del ruolo di figure storiche e sulla diminuzione di elementi legati alla formazione musicale attraverso percorsi scolastici tradizionali.

Milano, 9 luglio 2026 - C’era una volta “La scuola della musica con personaggi mitici (che) ci forma ci fa crescere ma a volte ci fa piangere”. C’era e con il passare degli anni c’è sempre meno. Ora rischia di sparire del tutto quel concetto che nei primi anni Duemila spingeva tantissimi ragazzi provenienti da tutta Italia a fare i provini per entrare ad Amici (ex Saranno Famosi) di Maria De Filippi. Con il passare del tempo, il talent show di Canale 5 si è modificato così tanto da assomigliare sempre meno alle prime versioni. Fisiologico, si dirà. Ma anche pericoloso. Perché questi cambiamenti hanno un evento spartiacque ben preciso: il momento in cui le case discografiche hanno iniziato ad essere presenti in maniera importante nel programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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