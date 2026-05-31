Un concerto a Napoli ha visto Gigi D’Alessio ricevere un punteggio di 9 per la sua performance, mentre Elodie è stata valutata 8. L’evento si è svolto allo stadio Maradona e ha riproposto brani simbolo della carriera del cantante, coinvolgendo anche numerosi amici presenti. La serata ha riunito pubblico e artisti in un appuntamento considerato memorabile.

Un concerto-evento nella sua Napoli, con le canzoni che hanno costruito la sua carriera e fatto cantare generazioni, ma soprattutto tanti amici, arrivati per sostenerlo. Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli è lo show che racconta Gigi D’Alessio e la sua musica. Un appuntamento imperdibile su Canale 5 e un viaggio per scoprire non solo l’artista, ma soprattutto l’uomo dietro i grandi successi e la fama. Gigi D’Alessio è sempre l’uomo del popolo. Voto: 9. Il successo, i dischi venduti e i grandi numeri non hanno cambiato Gigi D’Alessio che è rimasto, a tutti gli effetti, un “uomo del popolo”, come ama definirsi lui stesso. Il cantante è da sempre legatissimo alla sua Napoli che ha voluto omaggiare con un concerto evento straordinario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, le pagelle: Gigi D’Alessio immenso (9), Elodie favolosa (8)

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GIGI D'ALESSIO, STADIO MARADONA - UNA NOTTE A NAPOLI IN ONDA SU CANALE 5

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