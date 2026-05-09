Durante la semifinale di Amici 25, si sono verificati diversi momenti significativi. Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli hanno fatto pace dopo alcune tensioni recenti, mentre nel corso della serata sono state ospitate anche alcune persone note, tra cui Tina Cipollari. La puntata ha visto anche esibizioni particolarmente apprezzate dal pubblico, contribuendo a creare un clima ricco di emozioni e colpi di scena.

La semifinale di Amici 25 ha regalato numerosi colpi di scena e grandi emozioni. Non solo esibizioni straordinarie e capaci di commuovere, nel corso della puntata è andata in scena anche la pace fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio dopo gli scontri delle scorse settimane. Gigi D’Alessio fa pace con Anna Pettinelli. La semifinale di Amici 25 si è aperta con una lite accesa fra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al centro della contesa, ancora una volta, un guanto di sfida. Ma questa non è stata l’unica discussione che è andata in scena nello show di Maria De Filippi. Come di consueto a punzecchiarsi e litigare sono stati anche Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici, Gigi D’Alessio fa pace con Anna Pettinelli e cita Tina Cipollari

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