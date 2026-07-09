Amici in campo per Elia La partita di calcio del cuore dedicata all’associazione Pipo

Si è giocata una partita di calcio dedicata all’associazione Pipo, con la partecipazione di amici e sostenitori. L’evento ha combinato momenti di ricordo di amici scomparsi e di solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative benefiche. La partita ha visto la presenza di numerosi partecipanti, che si sono uniti per sostenere la causa e onorare la memoria di persone care. La giornata ha alternato emozioni e solidarietà, senza altri dettagli specifici sull’evento.

La ricorrenza è sempre un momento speciale, diviso tra commozione del ricordo di tanti amici che sono andati avanti troppo presto e la felicità di contribuire a sostenere iniziative importanti. Dare una mano a qualcuno in difficoltà e sostenere associazioni che ogni giorno, quotidianamente si impegnano per regalare un sorriso e una speranza. La ricorrenza, ormai da anni, è quella in programma sabato prossimo, 18 luglio, con inizio alle 18 al campo sportivo “Berghini“ di Sarzana messo a disposizione dalla società Tarros Sarzanese. L’organizzazione come al solito vuole ricordare gli amici Roberto, Luca, Riccardo, Diego, Dante, Riccardo, Alessandro, Paolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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