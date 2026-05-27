Tutti in campo per Checco | allo ' Zac' la partita del cuore in memoria di Francesco Gesualdi
Al Pino Zaccheria si è disputata la Partita del Cuore ‘Per Checco. Per la vita’, dedicata a Checco Gesualdi, scomparso in un incidente stradale. La partita ha visto la partecipazione di numerosi giocatori e tifosi, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sulla sicurezza stradale. L’evento si è svolto senza incidenti, con un clima di solidarietà tra i presenti.
Lo stadio Pino Zaccheria accoglie la Partita del Cuore ‘Per Checco. Per la vita’, in memoria di Checco Gesualdi, giovane promessa del calcio tragicamente venuto a mancare, a seguito di un incidente stradale.La partita si terrà il prossimo 30 maggio, alle ore 17, nello stadio Zaccheria. “Checco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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