American Horror Story 13 | ufficiale il ritorno dell’iconico clown Twisty e tre nuovi ingressi nel cast

La tredicesima stagione di American Horror Story è in fase di produzione e ha annunciato ufficialmente il ritorno di Twisty, il clown iconico della serie. Oltre a questa conferma, sono stati annunciati anche tre nuovi attori che entreranno nel cast. La produzione sta portando avanti le riprese e ha condiviso queste novità tramite comunicati ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli o sulla trama, ma l’attenzione si concentra sull’introduzione di questi nuovi interpreti e sul ritorno di un personaggio molto noto tra i fan.

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La produzione della tredicesima stagione di American Horror Story continua ad ampliare la propria rosa di interpreti. FX ha ufficializzato l’ingresso di quattro attori nel cast dei prossimi episodi della serie antologica ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il nuovo aggiornamento proveniente da Deadline rivela che la novità principale per gli appassionati della saga riguarda il ritorno di due storici volti legati alla quarta stagione (Freak Show). John Carroll Lynch riprenderà ufficialmente i panni di Twisty il Clown, uno dei serial killer più celebri e spaventosi dell’intero universo di AHS. Insieme a lui, anche l’attore Mat Fraser tornerà a interpretare il ruolo di Paul, l’uomo sigillo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - American Horror Story 13: ufficiale il ritorno dell’iconico clown Twisty e tre nuovi ingressi nel cast ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video American Horror Story Season 13: A New Nightmare Begins Sullo stesso argomento American Horror Story 13: Ariana Grande entra nel cast e Jessica Lange guida il ritorno delle iconeLa stagione numero 13 di American Horror Story si preannuncia come il capitolo definitivo della serie antologica di FX. American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello showLe riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno. Il cast di American Horror Story all'evento promozionale della stagione 13 reddit American Horror Story 13: Ariana Grande entra nel cast e Jessica Lange guida il ritorno delle iconeSvelato il cast monumentale di American Horror Story 13. Da Ariana Grande al ritorno di Jessica Lange, scopri tutte le novità dagli Upfront Disney. universalmovies.it American Horror Story 13, nel cast anche Paul Anthony Kelly, star di Love StoryL'attore canadese è apparso sul palco dell'evento di New York di Disney insieme alle star della prossima stagione dello show di culto co-ideato da Ryan Murphy. Le sue prime parole? Tredici è il mio ... tg24.sky.it