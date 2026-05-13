Gli Anelli del Potere 3 svelata la data di uscita della nuova stagione

Prime Video ha annunciato ufficialmente che gli episodi della terza stagione di Gli Anelli del Potere saranno disponibili a partire da una data specifica. La serie, che si colloca come prequel alle vicende di Il Signore degli Anelli e Lo hobbit, tornerà con nuovi capitoli. La produzione e le riprese sono state completate, e ora la data di uscita è stata comunicata ai fan.

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