L'ambulatorio infermieristico di Borgo Carige sarà aperto fino al 31 agosto presso la sede del comitato di Capalbio della Croce Rossa Italiana in via Pedemontana 22. Un infermiere è presente dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, e nel fine settimana dalle 10 alle 20.

Attivo a Borgo Carige l’ambulatorio infermieristico, il servizio fino al 31 agosto. L’ambulatorio, che si trova all’interno della sede del comitato di Capalbio della Croce Rossa Italiana in via Pedemontana 22, vede la presenza di un infermiere dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. È possibile recarsi in ambulatorio per prestazioni infermieristiche, tra cui la gestione di traumi lievi, distorsioni minori e ferite cutanee, il trattamento topico di punture di insetti e animali marini, la rimozione dei punti di sutura, la rilevazione e valutazione dei parametri vitali, l’educazione sanitaria e la somministrazione di terapie su prescrizione del medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambulatorio infermieristico a Borgo Carige

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sestino, più vicina la sanità di prossimità: attivo l'ambulatorio infermieristico nel weekendA Sestino è stato attivato un ambulatorio infermieristico aperto anche nel weekend, come parte di due interventi per migliorare l’assistenza...

Sestino, più vicina la sanità di prossimità: attivo l'ambulatorio infermieristico nel fine settimanaA Sestino è stato attivato un ambulatorio infermieristico aperto anche nel fine settimana.

Argomenti più discussi: Ambulatorio infermieristico a Borgo Carige; Attivo l’ambulatorio infermieristico in paese: al servizio di residenti e turisti.

Ambulatorio infermieristico a Borgo CarigeAttivo a Borgo Carige l’ambulatorio infermieristico, il servizio fino al 31 agosto. L’ambulatorio, che si trova all’interno della sede del ... lanazione.it

Salute: attivo a Borgo Carige l’ambulatorio infermieristicoL'ambulatorio infermieristico di Capalbio sarà attivo fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20, nella sede della Croce Rossa, offrendo servizi san ... maremmanews.it