Sestino più vicina la sanità di prossimità | attivo l' ambulatorio infermieristico nel fine settimana

Notizia in breve

A Sestino è stato attivato un ambulatorio infermieristico aperto anche nel fine settimana. La struttura offre servizi sanitari di prossimità, ampliando l’assistenza disponibile ai cittadini durante il weekend. La decisione mira a migliorare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa. L’ambulatorio sarà operativo con personale infermieristico e garantirà prestazioni di base e monitoraggi. La struttura si trova in una zona centrale del paese e sarà aperta ogni sabato e domenica.