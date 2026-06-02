Sestino più vicina la sanità di prossimità | attivo l' ambulatorio infermieristico nel fine settimana
A Sestino è stato attivato un ambulatorio infermieristico aperto anche nel fine settimana. La struttura offre servizi sanitari di prossimità, ampliando l’assistenza disponibile ai cittadini durante il weekend. La decisione mira a migliorare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa. L’ambulatorio sarà operativo con personale infermieristico e garantirà prestazioni di base e monitoraggi. La struttura si trova in una zona centrale del paese e sarà aperta ogni sabato e domenica.
Arezzo, 2 giugno 2026 – . Potenziata anche la Continuità assistenziale: il medico sarà presente ogni settimana, in alternanza tra Sestino e Badia Tedalda Due interventi mirati per rafforzare l’assistenza sanitaria nel Comune di Sestino e nell’area montana dell’Alta Valtiberina. La Asl Toscana sud est potenzia i servizi territoriali attraverso l’apertura di un ambulatorio infermieristico nel fine settimana e una nuova organizzazione della Continuità assistenziale tra Sestino e Badia Tedalda. Nei giorni di sabato e domenica in cui il medico di Continuità assistenziale non sarà fisicamente presente a Sestino, entrerà in funzione un ambulatorio infermieristico presso il Centro Socio Sanitario del territorio in via dei Tigli, 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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