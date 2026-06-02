Sestino più vicina la sanità di prossimità | attivo l' ambulatorio infermieristico nel weekend

Notizia in breve

A Sestino è stato attivato un ambulatorio infermieristico aperto anche nel weekend, come parte di due interventi per migliorare l’assistenza sanitaria locale. Questi interventi sono stati messi in atto per rafforzare i servizi sanitari nel Comune e nell’area montana dell’Alta Valtiberina. La novità riguarda l’apertura di un punto di assistenza infermieristica durante il fine settimana, con l’obiettivo di offrire un supporto più continuo alla popolazione.