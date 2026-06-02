Sestino più vicina la sanità di prossimità | attivo l' ambulatorio infermieristico nel weekend
A Sestino è stato attivato un ambulatorio infermieristico aperto anche nel weekend, come parte di due interventi per migliorare l’assistenza sanitaria locale. Questi interventi sono stati messi in atto per rafforzare i servizi sanitari nel Comune e nell’area montana dell’Alta Valtiberina. La novità riguarda l’apertura di un punto di assistenza infermieristica durante il fine settimana, con l’obiettivo di offrire un supporto più continuo alla popolazione.
Due interventi mirati per rafforzare l’assistenza sanitaria nel Comune di Sestino e nell’area montana dell’Alta Valtiberina. La Asl Toscana sud est potenzia i servizi territoriali attraverso l’apertura di un ambulatorio infermieristico nel fine settimana e una nuova organizzazione della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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