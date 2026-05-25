Livorno dalla cultura del mare alla tutela dell' ambiente | al via il progetto Be the wave

Il Comune e il Consorzio interuniversitario di biologia marina “Giuseppe Bacci promuovono Blu Next Livorno 2026 – “Be the Wave”, un progetto di informazione e sensibilizzazione dedicato alla cultura del mare, alla tutela dell’ambiente costiero e alla consapevolezza civica. L’iniziativa si rivolge. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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