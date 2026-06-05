Pollica è stata premiata con le ‘Cinque vele’ di Legambiente e Touring Club italiano come miglior destinazione marina dell’estate 2026. La località si distingue per le acque pulite, la sostenibilità e l’adattamento alla crisi climatica. La premiazione avviene in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. La cerimonia si è svolta in una località costiera italiana, con la consegna del riconoscimento ai rappresentanti del territorio.

Pollica è la regina dell’estate 2026, dove il mare è bello, pulito, e sostenibile. Legambiente e Touring club italiano – in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente – premiano con le ‘Cinque vele’ le località marine e lacustri che si stanno adattando alla crisi climatica. Il pienone di ‘Cinque vele’, per numero di località (6), lo fa la Sardegna; seguono Puglia e Toscana. Nel 2026 sono 30 le località, tra mare e laghi, dove sventolano le ‘Cinque vele’. Questi posti sono il cuore della nuova guida ‘Il mare più bello’, presentata a Venezia. La guida di Legambiente e Touring club 2026 raccoglie anche un contributo dell’ Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sui mari italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mare, Pollica regina dell’estate 2026

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