Durante una puntata di Tennismania, un esperto ha espresso sorpresa per il disfattismo nei confronti di un tennista, sottolineando come sia cresciuto nel corso del torneo. La trasmissione, in diretta sul canale YouTube di OA Sport, sta seguendo quotidianamente le partite di Wimbledon, offrendo aggiornamenti e analisi sul torneo in corso. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali risultati o incontri specifici.

Consueto appuntamento giornaliero con Tennismania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, che in queste settimane ha una programmazione speciale per seguire giorno per giorno il torneo di Wimbledon. Presente ovviamente Massimiliano Ambesi, che ha analizzato il percorso di Jannik Sinner nel torneo, la sua vittoria con Jan-Lennard Struff, guardando anche alla semifinale contro Novak Djokovic. Ambesi si sofferma soprattutto sui numeri di Sinner, esaltando comunque il percorso tenuto dal numero uno del mondo in queste settimane sull’erba londinese: “Stiamo raccontando le gesta di un giocatore di tennis letteralmente fuori dal normale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi perplesso: “Non capisco questo disfattismo nei confronti di Sinner. Cresciuto durante il torneo”

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