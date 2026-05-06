Nella puntata di oggi di TennisMania si parla dell’ATP Masters 1000 di Roma, dove si è discusso delle strategie di alcuni giocatori. Un esperto ha spiegato che Sinner non sottovaluta gli avversari nei primi turni, ma gestisce con attenzione le energie durante le partite. La trasmissione ha approfondito anche le scelte tattiche e i comportamenti dei giocatori in questa fase del torneo, con particolare attenzione a come affrontano i primi incontri.

Nella puntata odierna di TennisMania relativa all’ ATP Masters 1000 di Roma, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha parlato delle insidie riservate dal sorteggio ai tennisti italiani e della supremazia mostrata da Jannik Sinner negli ultimi tornei. Il sorteggio degli italiani: “ Cobolli avrà, pronti-via, il vincente di Bergs-Atmane: non è proprio semplice. Sinner trova anche qualche avversario che di recente l’ha battuto, ma è Sinner: sono gli altri a doversi preoccupare. Musetti ha vari ostacoli sul suo percorso: avrà subito Cerundolo o Tabilo, con cui ha perso anche di recente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi spiega: “Sinner non sottovaluta gli avversari nei primi turni, ma centellina le energie”

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