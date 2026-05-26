Ambesi | Sonego è stato un signore nei confronti del pubblico francese Cinà ha un alto quoziente tennistico

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una puntata di TennisMania dedicata al Roland Garros, si è parlato di Sonego, che si è comportato in modo rispettoso nei confronti del pubblico francese. Si è anche menzionato il giocatore Cinà, definito come dotato di un alto quoziente tennistico. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e sul comportamento dei tennisti durante il torneo. La trasmissione è disponibile sul canale YouTube di OA.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La difficoltà di vincere tornei importanti in giovane età: “I conti si fanno più avanti, i fenomeni che vincono prima dei vent’anni, perché poi 20-21 è la soglia per iniziare a ragionare, sono veramente pochi e ancor meno in tempi recenti, perché se togli Alcaraz, chi vince qualcosa di importante prima di compiere 20 anni? Ci sono stati dei momenti in cui avevi i Becker di turno che a 17 anni vinceva, prima ancora Wilander, poi c’è stato Chang, che vince a Parigi molto giovane e credo che quello sia lo Slam vinto dall’atleta più giovane, ma poi fa tanta legna nei 1000, ma adesso se togli Alcaraz, che vince prima dei venti, è molto complesso vedere questi giocatori trionfare in eventi di peso prima di compiere 20 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

ambesi sonego 232 stato un signore nei confronti del pubblico francese cin224 ha un alto quoziente tennistico
© Oasport.it - Ambesi: “Sonego è stato un signore nei confronti del pubblico francese. Cinà ha un alto quoziente tennistico”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Pio La Torre, 44 anni dopo: "Alcuni pezzi dello Stato sono inermi nei confronti del fenomeno corruttivo”A 44 anni dalla morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, si rinnova il ricordo di quei due uomini che persero la vita nel 1982.

LIVE Sonego-Herbert, 7-6, 5-7, 6-2, 1-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break del franceseDurante il match tra Sonego e Herbert a Roland Garros 2026, il francese ha ottenuto un break nel quarto set, portandosi sul 3-1.

Si parla di: Ambesi: Il tema non sono gli avversari, ma le condizioni di Sinner. Alcaraz non può ancora impugnare la racchetta; ATP Ginevra 2026: Sonego sorpreso dal travolgente Butvilas.

Ambesi su Musetti eliminato a Montecarlo: 'Non è una sconfitta che cambia il percorso'L'eliminazione di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli dal Masters 1000 di Montecarlo ha lasciato Jannik Sinner e Matteo Berrettini come unici italiani in gara negli ottavi di finale. Questo scenario ha ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web