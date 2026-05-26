Durante una puntata di TennisMania dedicata al Roland Garros, si è parlato di Sonego, che si è comportato in modo rispettoso nei confronti del pubblico francese. Si è anche menzionato il giocatore Cinà, definito come dotato di un alto quoziente tennistico. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e sul comportamento dei tennisti durante il torneo. La trasmissione è disponibile sul canale YouTube di OA.

La difficoltà di vincere tornei importanti in giovane età: “I conti si fanno più avanti, i fenomeni che vincono prima dei vent’anni, perché poi 20-21 è la soglia per iniziare a ragionare, sono veramente pochi e ancor meno in tempi recenti, perché se togli Alcaraz, chi vince qualcosa di importante prima di compiere 20 anni? Ci sono stati dei momenti in cui avevi i Becker di turno che a 17 anni vinceva, prima ancora Wilander, poi c’è stato Chang, che vince a Parigi molto giovane e credo che quello sia lo Slam vinto dall’atleta più giovane, ma poi fa tanta legna nei 1000, ma adesso se togli Alcaraz, che vince prima dei venti, è molto complesso vedere questi giocatori trionfare in eventi di peso prima di compiere 20 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sonego è stato un signore nei confronti del pubblico francese. Cinà ha un alto quoziente tennistico”

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