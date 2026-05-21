Oro pellicce e altri preziosi fuorilegge in un hotel cittadino in quattro nei guai

Da udinetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro cittadini tedeschi sono stati denunciati alla procura di Udine dopo essere stati trovati all’interno di un hotel della città intenti ad acquistare oro, gioielli e altri oggetti di valore senza le autorizzazioni necessarie. I giovani, di età compresa tra 19 e 31 anni, sono stati sorpresi mentre compivano queste operazioni, che sono risultate essere in violazione delle normative vigenti. L’episodio si è svolto nel centro di Udine e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

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Quattro cittadini tedeschi, di 31, 25, 22 e 19 anni, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Udine dopo essere stati sorpresi a comprare oro, gioielli e altri oggetti di valore all'interno di un hotel del capoluogo friulano, senza alcuna delle autorizzazioni previste dalla legge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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