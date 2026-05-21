Oro pellicce e altri preziosi fuorilegge in un hotel cittadino in quattro nei guai

Quattro cittadini tedeschi sono stati denunciati alla procura di Udine dopo essere stati trovati all’interno di un hotel della città intenti ad acquistare oro, gioielli e altri oggetti di valore senza le autorizzazioni necessarie. I giovani, di età compresa tra 19 e 31 anni, sono stati sorpresi mentre compivano queste operazioni, che sono risultate essere in violazione delle normative vigenti. L’episodio si è svolto nel centro di Udine e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quattro cittadini tedeschi, di 31, 25, 22 e 19 anni, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Udine dopo essere stati sorpresi a comprare oro, gioielli e altri oggetti di valore all'interno di un hotel del capoluogo friulano, senza alcuna delle autorizzazioni previste dalla legge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aversa, comportamenti molesti nei negozi: nei guai cittadino stranieroNella mattinata di oggi, gli agenti del Commissariato di Aversa, impegnati in un servizio nei luoghi pubblici, hanno sottoposto a controllo un... Rapina a minorenne: in quattro nei guaiMentre in due facevano da palo all’ingresso del sottopasso ferroviario, altri due rapinavano un minorenne minacciandolo con una bottiglia di vetro. Compro oro improvvisato in hotel: arrivano Carabinieri e Finanza, salta tuttoUn’attività di compravendita di oro e preziosi organizzata all’interno di un albergo di Udine è finita al centro di un intervento congiunto dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nella mattinata ... triestecafe.it Divertente sapere che l'Avamposto è l'unico edificio che non cambia aspetto. Tiene le pellicce dell'età oscura. reddit Oro, il prezzo che sale per la paura di non guadagnare come gli altri. E i future superano i 4 mila dollariIl più grande rally dell’oro dagli anni ’70 è alimentato dalla Fomo, Fear Of Missing Out, è una forma di ansia sociale caratterizzata dal timore persistente di essere esclusi da esperienze ... corriere.it