Sciopero generale in Toscana il 9 luglio si ferma tutta l’industria | corteo orario percorso tutto quello che c’è da sapere

Notizia in breve

Il 9 luglio si terrà uno sciopero generale in tutta la Toscana, con l’intera industria ferma. Per la prima volta, lavoratori di settori come manifatturiero, energia, gas, servizio idrico e gestione dei rifiuti si asterranno dal lavoro per l’intera giornata. Le organizzazioni sindacali hanno indetto questa giornata di mobilitazione, coinvolgendo diverse categorie. Sono previsti cortei e manifestazioni lungo un percorso ancora da definire, con orari e modalità che saranno comunicati nelle prossime ore.