Sciopero generale in Toscana il 9 luglio si ferma tutta l’industria | corteo orario percorso tutto quello che c’è da sapere
Il 9 luglio si terrà uno sciopero generale in tutta la Toscana, con l’intera industria ferma. Per la prima volta, lavoratori di settori come manifatturiero, energia, gas, servizio idrico e gestione dei rifiuti si asterranno dal lavoro per l’intera giornata. Le organizzazioni sindacali hanno indetto questa giornata di mobilitazione, coinvolgendo diverse categorie. Sono previsti cortei e manifestazioni lungo un percorso ancora da definire, con orari e modalità che saranno comunicati nelle prossime ore.
Tutta l'industria toscana si ferma.Giovedì 9 luglio, si tiene per la prima volta uno sciopero generale regionale. I lavoratori del manifatturiero, dell'energia, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti incroceranno le braccia per l'intera giornata di lavoro su iniziativa di Cgil, Cisl e Uil. Una mobilitazione definita «storica» dai sindacati, che chiedono una svolta nelle politiche industriali per arginare quella che considerano una crisi ormai strutturale del sistema produttivo regionale. Al centro della protesta ci sono le difficoltà che attraversano alcuni dei comparti simbolo dell'economia toscana: moda, pelletteria, tessile, meccanica, automotive e siderurgia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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