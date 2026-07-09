almanacco del 09 07 2026

Il 20 giugno si celebra la memoria di San Silverio, considerato un papa e martire. In questa data, molte persone ricordano questa figura religiosa. Non sono previste altre ricorrenze ufficiali o eventi di rilievo nel calendario di oggi.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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