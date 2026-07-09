Il processo per l’alluvione che nel 2013 ha colpito Ginosa e Laterza si è concluso con sei condanne e ventuno assoluzioni. L’evento ha provocato quattro morti e gravi danni a case, aziende e terreni agricoli. Durante il procedimento sono state ascoltate testimonianze e analizzate le responsabilità legate alla gestione del territorio. La sentenza di primo grado è stata depositata dopo mesi di udienze.

Sei condanne e ventuno assoluzioni chiudono, in primo grado, il processo per l'alluvione che nell'ottobre 2013 devastò Ginosa e Laterza, causando quattro vittime e ingenti danni a infrastrutture, abitazioni, aziende e terreni agricoli. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice monocratica della Prima sezione penale del Tribunale di Taranto, Luana Loscanna. Le condanne riguardano ex dirigenti e responsabili dell'Autorità di Bacino della Basilicata, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati contestati in relazione a presunte omissioni nelle attività di pianificazione e pulizia idraulica. Un anno di reclusione, con... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Alluvione nel Tarantino con 4 morti, si chiude il processo di primo grado: sei condanne e 21 assoluzioni

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