Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, è stato indicato come possibile sostituto nel caso in cui De Bruyne o Lobotka lascino le rispettive squadre. Allegri ha presentato questa opzione a dirigenti e proprietà durante le riunioni di mercato. La situazione dei due centrocampisti rimane incerta, mentre Fagioli rappresenta una soluzione disponibile per il club in caso di cessione.

Nicolò Fagioli diventa l’alternativa concreta se il Napoli dovesse cedere De Bruyne o Lobotka. Massimiliano Allegri ha proposto il centrocampista della Fiorentina a Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis nei colloqui sul mercato. Fagioli e Allegri: il passato alla Juventus. L’allenatore toscano conosce bene il classe 2001. Lo ha fatto crescere quando era alla Juventus, nei primi anni della sua carriera. Allegri stravede per Fagioli e lo ritiene un profilo ideale per il centrocampo azzurro, dove potrebbe ricoprire il ruolo di regista o anche mezzala a seconda delle esigenze tattiche. Il giocatore è attualmente in forza alla Fiorentina, dove è arrivato in prestito dalla Juventus prima di essere riscattato dai gigliati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne e Lobotka in bilico, Allegri ha già il sostituto: svelato a Manna l’obiettivo

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