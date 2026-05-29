allegri napoli idea de bruyne e mctominay con lobotka

Il nuovo Napoli di Allegri potrebbe schierare De Bruyne e McTominay come centrocampisti, affiancati da Lobotka. Questa ipotesi di formazione è stata ipotizzata come possibile soluzione tattica. Non ci sono conferme ufficiali sulla scelta definitiva. La proposta si basa su indiscrezioni e analisi di possibili scenari per la squadra. Al momento, non sono stati annunciati cambi di formazione ufficiali.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe nascere da una scelta tattica ambiziosa. Al centro delle riflessioni ci sarebbe un reparto formato da Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Tre giocatori di grande valore. Ma anche tre caratteristiche da armonizzare con attenzione per non perdere equilibrio. Lobotka resterebbe il punto di riferimento davanti alla difesa. Il centrocampista slovacco avrebbe il compito di avviare la manovra e dare continuità al possesso. Davanti a lui, De Bruyne garantirebbe qualità, visione e soluzioni decisive negli ultimi metri. McTominay, invece, dovrebbe assicurare fisicità, inserimenti e copertura. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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