Allarme povertà | tour nel welfare | Istituzioni e terzo settore in rete
Un tour nel welfare ha portato a un incontro tra istituzioni e terzo settore, dedicato alla povertà. La giornata ha coinvolto operatori e rappresentanti pubblici, che hanno condiviso esperienze e pratiche quotidiane. Durante l’incontro sono stati analizzati i servizi offerti e le criticità emerse sul territorio. Nessuna dichiarazione politica è stata rilasciata, ma si sono discussi i modelli di intervento e le risposte attuali alle persone in condizione di vulnerabilità.
Una giornata di confronto con chi la povertà la incontra ogni giorno. L’assessora regionale a Legalità, Agenda digitale e Contrasto alla povertà Elena Mazzoni ha scelto ieri Forlì come tappa del tour che la sta portando in tutte le province dell’ Emilia-Romagna per incontrare le realtà impegnate direttamente nell’opera di sostegno alle persone più fragili. La visita ha toccato alcuni dei punti più importanti della rete di protezione sociale cittadina, a partire dalle strutture della Caritas diocesana: il Centro di ascolto Buon Pastore, il dormitorio Casa Betania e l’Emporio della Solidarietà, che nel corso del 2025 ha permesso a 2.141 persone, di cui 820 minori, di fare la spesa in modo dignitoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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