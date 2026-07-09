Allarme povertà | tour nel welfare | Istituzioni e terzo settore in rete

Notizia in breve

Un tour nel welfare ha portato a un incontro tra istituzioni e terzo settore, dedicato alla povertà. La giornata ha coinvolto operatori e rappresentanti pubblici, che hanno condiviso esperienze e pratiche quotidiane. Durante l’incontro sono stati analizzati i servizi offerti e le criticità emerse sul territorio. Nessuna dichiarazione politica è stata rilasciata, ma si sono discussi i modelli di intervento e le risposte attuali alle persone in condizione di vulnerabilità.