assemblea terzo settore straface rilancia il welfare

A Lamezia Terme, l’assessora Pasqualina Straface ha sottolineato l’importanza del Terzo Settore nelle politiche sociali della regione durante l’Assemblea del Terzo Settore. Ha ribadito il ruolo chiave di queste organizzazioni nel rafforzare il welfare locale e regionale, evidenziando il loro contributo nella gestione e nello sviluppo di servizi sociali. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra enti pubblici e privati e sul rafforzamento delle reti di assistenza.

A Lamezia Terme l’assessora Pasqualina Straface ribadisce il ruolo centrale del Terzo Settore nelle politiche sociali regionali.. All’ Assemblea regionale del Forum del Terzo Settore, ieri a Lamezia Terme, la Regione Calabria ha riaffermato una visione precisa: il welfare non è un apparato distante, ma un sistema vivo che prende forma nel lavoro quotidiano delle associazioni, delle cooperative sociali, dei volontari e dei servizi territoriali. È in questa rete diffusa che la comunità trova ascolto, sostegno e risposte concrete. “Il Terzo Settore non è un semplice fornitore di servizi, ma un vero coprotagonista delle politiche sociali regionali”, ha dichiarato l’assessora Pasqualina Straface, sottolineando un cambio di passo che riconosce alle realtà sociali un ruolo strutturale nella programmazione e nella gestione degli interventi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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