Terzo settore Welfare che impresa | finanziamento agevolato fino a 50mila euro

È iniziata la decima edizione del programma di capacity building dedicato al terzo settore, intitolato “Welfare che impresa”. L’iniziativa offre un finanziamento agevolato fino a 50mila euro per le organizzazioni che operano nel settore. La possibilità di accedere ai fondi mira a sostenere progetti e iniziative volti a rafforzare le attività delle realtà non profit. La selezione si basa su specifici criteri di ammissibilità e sul rispetto delle procedure indicate.

Al via la decima edizione di ‘welfare che impresa!’, il programma di capacity building a sostegno di progetti innovativi di welfare, che dal 2016 stimola l’imprenditorialità giovanile e femminile, promuove la creazione di reti collaborative e favorisce lo sviluppo di progetti ad alto impatto sociale. Promosso da Fondazione Italiana Accenture ETS insieme a Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam ETS e Fondazione Conad ETS, quest’anno il bando segna una tappa significativa: dieci anni di risultati e di crescita dell’innovazione sociale. Un percorso che in questa edizione registra l’ingresso di due nuovi co-promotori, Fondazione Unhate 2 e Casa Ronald McDonald Italia ETS, che ampliano la rete collaborativa e rafforzano la capacità dell’iniziativa di generare impatto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Finanziamento agevolato 110 domande in due giorniIn meno di due giorni dal lancio del bando, le imprese marchigiane hanno presentato 110 domande di finanziamento agevolato per un totale di 22,5... Leggi anche: Aisla: "Terzo settore non supplenza del welfare ma infrastruttura del Paese" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bando Welfare, che impresa! – decima edizione; Welfare, firmato accordo fra Regione e Fondazione Ravasi Garzanti; Servizio civile: Il nuovo Ddl rischia di alternarne la funzione; Welfare. Milano Welcome, dalla Giunta un atto di indirizzo politico per la costituzione del sistema di integrazione delle persone migranti. Welfare: Riccardi, terzo settore alleato per attrattivitÃ sanitÃ FvgL'assessore all'inaugurazione delle case per le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati al Burlo Trieste, 17 apr - Il sistema del volontariato e del terzo settore Ã¨ un alleato prezioso: ... ilgazzettino.it Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare, la visione di MarinaroSi è svolto, lunedì 13 aprile, il secondo incontro tematico promosso da Giacomo Marinaro, candidato sindaco di Trani, dedicato al tema Reti inclusive - il ruolo del terzo settore tra sport, disabilit ... traniviva.it Il Terzo Settore di Villaricca al Senato: volontariato e inclusione protagonisti nelle istituzioni Dal territorio alle istituzioni: il terzo settore di Villaricca protagonista al Senato della Repubblica. All’incontro, dedicato alla valorizzazione del volontariato, hanno pa - facebook.com facebook 21/4/26.Parco del Delta. L'Ente organizza corsi di formazione per imprenditori o aspiranti tali, o associazioni e terzo settore per migliorare la propria attività,rilasciando al termine un attestato di partecipazione:si svolgono ogni martedì (da oggi), ore 16-19 in se x.com