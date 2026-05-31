Non mangiatelo! Ritiro alimentare urgente nei supermercati per questo prodotto
Il Ministero della Salute ha disposto un ritiro urgente di un prodotto distribuito nei supermercati MD. Il richiamo riguarda un alimento che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. I supermercati hanno ricevuto istruzioni di rimuovere immediatamente il prodotto dagli scaffali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle ragioni specifiche del richiamo o sui possibili rischi associati. La comunicazione invita i clienti a non consumare il prodotto ritirato.
Nuovo richiamo alimentare disposto dal Ministero della Salute per un prodotto distribuito nei supermercati MD. L’allerta riguarda una partita di Sopressa Veneta commercializzata con il marchio La Fattoria, ritirata dal mercato a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale pubblicato dalle autorità sanitarie, nel prodotto è stata rilevata la possibile presenza di Salmonella spp, batterio responsabile di infezioni alimentari che possono provocare disturbi anche seri, soprattutto nelle persone più fragili. Qual è il prodotto ritirato. Il richiamo interessa la Sopressa Veneta da 600 grammi, prodotta dall’azienda Saven S. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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