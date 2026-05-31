Non mangiatelo! Ritiro alimentare urgente nei supermercati per questo prodotto

Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha disposto un ritiro urgente di un prodotto distribuito nei supermercati MD. Il richiamo riguarda un alimento che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. I supermercati hanno ricevuto istruzioni di rimuovere immediatamente il prodotto dagli scaffali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle ragioni specifiche del richiamo o sui possibili rischi associati. La comunicazione invita i clienti a non consumare il prodotto ritirato.