All’Arena ’Michael’ gratis per 10 lettori

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi dieci lettori che presentano questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo in corso della Repubblica 108 a partire dalle 20,45 riceveranno un biglietto gratuito per la proiezione prevista alle 21,30. La promozione è valida solo per chi si presenta entro tale orario. La proiezione si svolge questa sera e il biglietto omaggio è riservato ai primi dieci utenti che consegneranno il documento.

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Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo in corso della Repubblica 108 a partire dalle 20,45 (inizio proiezioni ore 21,30). Stasera c’è Michael di Antoine Fuqua che racconta la storia, la carriera e l’eredità di Michael Jackson (Jaafar Jackson), una delle figure più iconiche e influenti della musica mondiale. Il film ripercorre tutta la sua vita, dalle prime esibizioni da bambino nei Jackson 5, passando per la dura disciplina e gli abusi subiti dal padre Joe Jackson (Colman Domingo), fino all’ascesa fulminante che lo ha consacrato come Re del Pop. Domani tocca a Rental Family di Hikari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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