Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Michael, diretto da Antoine Fuqua che porta sullo schermo la storia, la carriera e l’eredità di Michael Jackson (Jaafar Jackson), una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica mondiale. Il film ripercorre tutta la sua vita, dalle prime esibizioni da bambino nei Jackson 5, passando per la dura disciplina e gli abusi subiti dal padre Joe Jackson (Colman Domingo), fino all’ascesa fulminante che lo ha consacrato come Re del Pop. Nuovo arrivo anche Il figlio del deserto, di Gilles de Maistre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Astoria, ’Il figlio del deserto’ e ’Michael’ gratis; Programmazione Il Nuovo e Astoria dal 22 Aprile al 3 Maggio; La programmazione settimanale dei cinema fino al 29 aprile.

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Cinema Astoria Anzio. . LA GRANDE ARTE AL CINEMA TABÙ. EGON SCHIELE MERCOLEDÌ 22 APRILE Ore: 19:00 - 20:45 Clicca qui: https://www.cinemadianzio.it/film/42396 Trama: "Tabù - Egon Schiele" è un viaggio all’i - facebook.com facebook