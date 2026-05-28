Saffi gratis per 10 lettori ’Il silenzio degli altri’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Il silenzio degli altri. Il film diretto da Eva Libertad, racconta la storia di Ángela (Miriam Garlo), una donna sorda che aspetta una figlia dal compagno Héctor (Álvaro Cervantes). La gravidanza porta con sé non solo l’attesa e la gioia, ma anche una serie di interrogativi sul futuro rapporto con la bambina e sulla possibilità di crescerla in un mondo pensato quasi esclusivamente per chi sente. La quotidianità della coppia è fatta di un fragile equilibrio, una rete... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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