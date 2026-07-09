I mpegnata nel tour mondiale di presentazione de L’Odissea, l’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, nelle sale dal 16 luglio, Charlize Theron sta dimostrando quanto un bob dalle linee essenziali possa rivelarsi sorprendentemente versatile. Dall’anteprima mondiale di Londra alla première di Parigi, l’attrice sudafricana ha reinterpretato il suo caschetto con styling sempre diversi, confermandolo come uno dei tagli più desiderabili dell’estate. Charlize Theron, colletto vittoriano e una giacca aperta su. niente: il look della première di “Apex” X Leggi anche › Charlize Theron, pelle perfetta grazie a un’ossessione hi-tech Charlize Theron, il caschetto trasformista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - All'anterprima del film The Odyssey, Charlize Theron sfoggia un caschetto trasformista: corto, mezzo raccolto, e poi lungo, dal sapore avveniristico

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Troy 2: Why The Odyssey Is the Real Sequel Nobody Talks About

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