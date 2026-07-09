Dopo mesi di trattative, UniCredit ha finalizzato l’acquisizione di Commerzbank, una delle principali banche in Germania. L’operazione si è conclusa con successo due mesi dopo l’annuncio ufficiale, ma il governo tedesco ha manifestato opposizione alla mossa. La banca italiana ha ora il controllo della banca tedesca, che rimane sotto osservazione per eventuali ripercussioni sul mercato. La conclusione della transazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sugli accordi o le condizioni.

Dopo mesi è riuscita a ottenere il controllo di una delle principali banche della Germania, ma dovrà fare i conti con l'ostilità del governo tedesco Due mesi dopo l’annuncio dell’operazione, UniCredit è infine riuscita a prendere il controllo della grande banca tedesca Commerzbank. Mancano ancora dei passaggi formali, ma si può dire che il grosso è fatto e l’acquisizione è riuscita. L’operazione è un’offerta pubblica di scambio, una delle modalità con cui si compra una banca, con cui solitamente si offrono azioni al posto di denaro. È riuscita nonostante l’ostilità del governo della Germania, che è azionista di Commerzbank e non gradiva che una banca italiana ne comprase una tedesca. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla fine UniCredit ce l’ha fatta a prendersi Commerzbank

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