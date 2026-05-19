Durante la serata finale del talent ‘Amici’, il ballerino Nicola Marchionni si è esibito con grande impegno, ma il televoto ha deciso diversamente. Dopo il primo ballottaggio, infatti, è stato eliminato e ha dovuto lasciare il programma prima del previsto. La sua uscita ha coinvolto anche Maria De Filippi, i compagni di squadra e il pubblico che lo ha sostenuto durante tutto il percorso. La sua partecipazione si è conclusa prematuramente, nonostante le sue qualità artistiche mostrate durante la competizione.

E’ stato bravissimo, Nicola Marchionni, nella serata finale del talent ‘Amici’ ma il televoto lo ha portato all’eliminazione già dopo il primo ballottaggio, costringendolo a salutare anzitempo Maria De Filippi, i suoi compagni di avventura e il pubblico. Un peccato per il talentuoso 23enne, ballerino di danza classica originario di Montegranaro che, va ricordato, è arrivato alla scuola di Amici che era già professionista, avendo calcato palchi prestigiosi in Inghilterra e in America e avendo frequentato autorevoli scuole di ballo. Ma non se ne è andato a mani vuote, Nicola, dalla trasmissione di Canale 5, tutt’altro. Ha vinto una borsa di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montegranaro, il ballerino Nicola alla fine non ce l’ha fatta

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