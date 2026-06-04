commerzbank segnala dubbi su derivati unicredit alla bafin

Notizia in breve

Commerzbank ha segnalato alla Bafin preoccupazioni riguardo a derivati di Unicredit. La comunicazione si concentra su alcuni strumenti finanziari che, secondo l'istituto tedesco, potrebbero aver sollevato dubbi sulla trasparenza. La banca italiana deve ora rispondere alle accuse di asimmetria informativa sui titoli coinvolti. La segnalazione è stata formalizzata nei giorni scorsi, ma i dettagli sui derivati specifici non sono stati resi pubblici.