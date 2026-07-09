alla direzione della provincia di como arriva il vice di sallusti

Il direttore del quotidiano locale sta per lasciare l’incarico, secondo fonti ben informate. Al suo posto arriverà Lorenzo Mottola, attuale vicedirettore del giornale nazionale. La notizia circola tra i dipendenti e si pensa che la transizione avverrà a breve. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma l’indicazione è che il nuovo direttore sarà Lorenzo Mottola. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Mai sottovalutare il richiamo della Provincia. In questo caso quella di Como. Secondo i ben informati, il direttore del quotidiano lacustre Diego Minonzio starebbe per cedere il timone a Lorenzo Mottola, attuale vicedirettore di Libero. Non è dato sapere cosa abbia spinto Mottola, riminese classe 1980 e a Libero dal 2009, a lasciare via dell’Aprica e il quotidiano di Alessandro Sallusti per trasferirsi sul lago. Minonzio era entrato alla Provincia nel 1992, ricoprendo il ruolo di caporedattore centrale e di responsabile dell’edizione lecchese. Dal 2006 al 2011 era passato proprio a Libero come capocronista per Milano e la Lombardia, prima di tornare a Como come direttore de La Provincia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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