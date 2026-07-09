Alla direzione della Provincia di Como arriva il vice di Sallusti
Il direttore del quotidiano locale sta per lasciare l’incarico, secondo fonti ben informate. Al suo posto arriverà Lorenzo Mottola, attuale vicedirettore del giornale nazionale. La notizia circola tra i dipendenti e si pensa che la transizione avverrà a breve. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma l’indicazione è che il nuovo direttore sarà Lorenzo Mottola. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.
Mai sottovalutare il richiamo della Provincia. In questo caso quella di Como. Secondo i ben informati, il direttore del quotidiano lacustre Diego Minonzio starebbe per cedere il timone a Lorenzo Mottola, attuale vicedirettore di Libero. Non è dato sapere cosa abbia spinto Mottola, riminese classe 1980 e a Libero dal 2009, a lasciare via dell’Aprica e il quotidiano di Alessandro Sallusti per trasferirsi sul lago. Minonzio era entrato alla Provincia nel 1992, ricoprendo il ruolo di caporedattore centrale e di responsabile dell’edizione lecchese. Dal 2006 al 2011 era passato proprio a Libero come capocronista per Milano e la Lombardia, prima di tornare a Como come direttore de La Provincia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Segui gli aggiornamenti su Como.
Maya e La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani | The Voice Kids Italy Blind Auditions
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Rimpasto Angelucci: Sallusti pronto a tornare alla direzione
Leggi anche: Sallusti torna alla direzione: sfida tra tradizione e digitale
Argomenti più discussi: Digitalizzazione in provincia di Como 1.100 progetti per 35milioni, Butti: E ora serve un altro grande cambiamento; Il Mozart di Euphoria, concerto impetuoso; Giorgio Bardaglio nuovo direttore del Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette; Autovelox in provincia di Como, ecco quando saranno attivi i controlli sulla A9.
Grazie a La Provincia di Como per l’articolo dedicato alla nostra partecipazione al Premio Nazionale Otello Sarzi, dove I Pescatori di Storie Dimenticate ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria! Il viaggio continua… facebook
Strade che diventano un fiume, fango e detriti che riempiono i paesi. Il lago di Como ha vissuto una notte da incubo. Un forte temporale si è abbattuto sulla provincia, causando frane e allagamenti in diversi Comuni. Nel capoluogo il lago è esondato. I vigili del - X x.com