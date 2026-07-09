Alla direzione della Provincia di Como arriva il vice di Sallusti

Da lettera43.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore del quotidiano locale sta per lasciare l’incarico, secondo fonti ben informate. Al suo posto arriverà Lorenzo Mottola, attuale vicedirettore del giornale nazionale. La notizia circola tra i dipendenti e si pensa che la transizione avverrà a breve. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma l’indicazione è che il nuovo direttore sarà Lorenzo Mottola. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

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Mai sottovalutare il richiamo della Provincia. In questo caso quella di Como. Secondo i ben informati, il direttore del quotidiano lacustre Diego Minonzio starebbe per cedere il timone a Lorenzo Mottola, attuale vicedirettore di Libero. Non è dato sapere cosa abbia spinto Mottola, riminese classe 1980 e a Libero dal 2009, a lasciare via dell’Aprica e il quotidiano di Alessandro Sallusti per trasferirsi sul lago. Minonzio era entrato alla Provincia nel 1992, ricoprendo il ruolo di caporedattore centrale e di responsabile dell’edizione lecchese. Dal 2006 al 2011 era passato proprio a Libero come capocronista per Milano e la Lombardia, prima di tornare a Como come direttore de La Provincia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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