Il ritorno di Sallusti alla direzione è stato deciso dopo un rimpasto interno. La Lega aveva sostenuto questa scelta, spingendo per un cambio alla guida. La nuova linea editoriale dovrebbe riflettere le posizioni del partito, anche se i dettagli non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La decisione è arrivata in un momento di tensioni interne e di riorganizzazione della testata. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione senza opposizioni.

? Punti chiave Perché la Lega ha spinto per il cambio di direzione?. Come cambierà la linea editoriale dopo il ritorno di Sallusti?. Chi sostituirà Mario Sechi dopo l'allontanamento dalla guida?. Quali tensioni tra Meloni e Lega scatena questo rimpasto?.? In Breve Sallusti era stato spostato a Quotidiano dopo la sostituzione con Tommaso Cerno a novembre 2023.. Il rimpasto mira a placare il malcontento della Lega verso le testate Angelucci.. Sechi gode di stima da figure politiche come Fazzolari, Conte e Matteo Renzi.. Il cambio di linea editoriale coinvolge anche le testate Il Tempo e La Verità..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimpasto Angelucci: Sallusti pronto a tornare alla direzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kolo Muani pronto a tornare alla Juve anche senza Champions: incontro imminente. Il PSG detta una condizione

Meloni alla Camera: “Nessun rimpasto, governo solido e al lavoro fino alla fine”Giorgia Meloni si è presentata alla Camera per un’informativa sull’attività del governo, indossando un completo grigio e mantenendo un tono deciso.