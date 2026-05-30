Sallusti torna alla direzione | sfida tra tradizione e digitale

La nomina di Sallusti alla direzione è stata annunciata ufficialmente. La decisione riguarda un cambio nella gestione del giornale, con possibili variazioni nella linea editoriale tra la versione cartacea e quella digitale. La sfida principale sarà bilanciare gli approcci tradizionali con le nuove modalità di comunicazione online. La nomina segna un passaggio importante nella strategia del quotidiano, che dovrà affrontare le differenze tra i contenuti destinati alla stampa e quelli destinati alla piattaforma digitale.

? Punti chiave Chi ha ufficializzato la nomina di Sallusti alla direzione?. Come cambierà la linea editoriale tra carta e digitale?. Quali sono i nuovi obiettivi strategici per il pubblico online?. Perché la gestione di de’ Medici punta sulla figura di Sallusti?.? In Breve Leopoldo de’ Medici ufficializza la nomina come presidente di Editoriale S.r.l.. L'incarico di direzione decorre ufficialmente da sabato 30 maggio 2026.. La strategia integra l'autorevolezza della carta con lo sviluppo dei linguaggi digitali.. L'obiettivo è coinvolgere sia i lettori storici che le nuove generazioni online.. Alessandro Sallusti assume la direzione del quotidiano questo sabato 30 maggio 2026, segnando un ritorno significativo alla guida della testata dopo le recenti indiscrezioni circolate tra i media. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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