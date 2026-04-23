Vasco Rossi saluta la sua amata Bologna l' annuncio sui social | Parto per una località segretissima

Bologna, 23 aprile 2026 – “ Un saluto alla mia amata Bologna.. domani si parte per località (segretissima)”: parola di Vasco Rossi. Il rocker ha postato nelle sue storie su Instagram delle foto scattate proprio a Bologna: in una si vede alle spalle Piazza Maggiore, un’altra è scattata sempre in centro vicino ai musei archeologici. A fare da colonna sonora agli scatti la sua canzone “Ciao”: un vero e proprio saluto in note alla città. La foto con il tram sospeso. Infine il Komandante dedica uno scatto al tram: immortala i binari mentre si vede un mezzo disegnato sospeso in cielo. Un riferimento al futuro arrivo del tram a Bologna: i cantieri per realizzare il progetto hanno modificato per negli ultimi tempi la mobilità in diverse zone dei Bologna creando spesso disagi agli automobilisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Scontri fra Ultras di Fiorentina e quelli di Roma à Bologna , 18/01/2026

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