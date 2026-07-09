Algeria | avviato il progetto per una nuova autorità portuale nazionale

Il governo algerino ha avviato il progetto per la creazione di un'Autorità Portuale Nazionale. L'obiettivo è ristrutturare e potenziare il sistema portuale del paese. La decisione riguarda la gestione e l'organizzazione dei porti nazionali, senza indicare dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione. La notizia evidenzia un intervento volto a rafforzare le infrastrutture portuali e a migliorare la gestione delle operazioni marittime.

Creazione di un’Autorità Portuale Nazionale in Algeria. ALGERI (ALGERIA) – Il governo algerino ha avviato un’importante iniziativa per ristrutturare e potenziare il sistema portuale nazionale. Secondo le informazioni diffuse dalla pagina ufficiale dei Servizi del Primo Ministro, è in fase di studio il quadro giuridico per la creazione di un’Autorità portuale nazionale. Questa nuova entità avrà il compito di sviluppare, gestire e tutelare il sistema portuale pubblico del Paese. Obiettivi della Nuova Autorità Portuale. Durante una recente riunione governativa presieduta dal Primo Ministro Sifi Ghrieb, è emerso che l’istituzione dell’Autorità portuale nazionale è parte di un piano più ampio volto a rafforzare la governance dei settori chiave dell’economia nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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