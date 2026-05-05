Autorità di sistema portuale dello Stretto Giusy Marabello è la nuova segretaria generale

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha annunciato l’insediamento della nuova segretaria generale, nominata con un incarico di quattro anni. Giusy Marabello è entrata in carica in questi giorni, completando così la definizione della struttura amministrativa dell’ente. La nomina fa parte delle recenti modifiche alla governance del sistema portuale, che si sono concluse con questa assegnazione ufficiale.

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha in questi giorni completato l’assetto della governance amministrativa con l’insediamento, con un incarico quadriennale, della nuova segretaria generale Giusy Marabello. La nomina è stata proposta dal presidente Francesco Rizzo ed è stata approvata.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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