Autorità Portuale il comandante Pierpaolo Danieli nuovo segretario generale

Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha deciso di nominare all’unanimità il comandante Pierpaolo Danieli come nuovo segretario generale. La scelta è stata approvata senza opposizioni durante una riunione recente, confermando la volontà di affidare questa posizione a Danieli. La nomina sarà effettiva a partire dalla prossima fase amministrativa.

Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato con voto unanime la nomina del comandante Pierpaolo Danieli a segretario generale. La proposta, avanzata dal presidente Davide Gariglio, punta su un profilo di alto spessore tecnico e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Consiglieri e assessori incontrano il nuovo segretario generale dell'Autorità portualeBRINDISI - I consiglieri comunali Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria hanno... Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico MeridionaleBRINDISI - Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMam). Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Adsp: Pierpaolo Danieli nominato segretario generale; Il porto piccolo di Pozzallo non potrà essere utilizzato neppure questa estate; Porto bloccato: la marineria incontra il Prefetto di Pescara; Dragaggio Porticciolo Pozzallo. Il tavolo tecnico si è concluso senza certezze sulla data di inizio dei lavori. Autorità di sistema portuale dello Stretto, Giusy Marabello nuova segretaria generaleIl presidente Francesco Rizzo ha individuato nell’avvocata Marabello un profilo di elevata qualificazione, coerente con le sfide strategiche che attendono i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria ... tempostretto.it Autorità di Sistema portuale dello Stretto: ecco la segretaria generaleL'Autorità di sistema portuale dello Stretto per guidare la segreteria generale sceglie una donna. Nominata l'avvocata Giusy Marabello , avvocato ... rtp.gazzettadelsud.it Assemblea itinerante tra le Autorità di Sistema Portuale facebook Quasi tutti i porti si affacciano sui centri storici e ogni autorità portuale ha progetti di sviluppo. Che vuol dire fare arrivare più navi bit.ly/RAI3diretta x.com