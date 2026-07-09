Alessia Marcuzzi ha pubblicato foto della vacanza in Sudamerica con il nuovo compagno, Tiago Schietti. Dopo le critiche sui social, ha risposto con una replica ironica, ottenendo molti consensi. La presentatrice ha condiviso anche immagini di momenti di relax e di viaggio. Nessuna dichiarazione ufficiale sui commenti negativi, solo una risposta scherzosa sui social. La coppia è apparsa sorridente nelle foto pubblicate.

Alessia Marcuzzi torna al centro dell’attenzione dopo aver condiviso nuove immagini della sua vacanza in Sudamerica insieme al compagno Tiago Schietti. Tra i tanti messaggi di sostegno ricevuti sui social, una critica particolare ha attirato l’attenzione della conduttrice, che ha risposto con ironia e prontezza. Ecco cosa è successo e chi è il manager brasiliano che ha conquistato il cuore della celebre presentatrice. Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti: una storia d’amore che continua a far parlare. Alessia Marcuzzi è tornata a far parlare di sé sui social dopo aver condiviso alcune immagini della sua recente vacanza in Sudamerica. Tra... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alessia Marcuzzi risponde alle critiche sul nuovo fidanzato Tiago Schietti: la replica ironica che conquista i social

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Alessia Marcuzzi risponde con ironia a una critica sui social

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