Alessia Marcuzzi ha trascorso alcuni giorni in Brasile per visitare il fidanzato, Tiago Schietti, un imprenditore locale. La conduttrice ha condiviso sui social alcune foto del soggiorno nel paese sudamericano, dove si sono mostrati insieme durante il soggiorno. La visita è stata annunciata attraverso i canali social, confermando ufficialmente la relazione tra i due.

Dai rumors all’ufficialità. Alessia Marcuzzi è andata a trovare l’imprenditore brasiliano Tiago Schietti in Brasile per qualche giorno di vacanza. La conduttrice è stata immortalata con alcune foto su Praia do Sancho, in Brasile, per ammirare, come dice lei stessa, “una delle spiagge più belle mai viste”. Poi ha ripostato uno scatto romantico presente sul profilo del fidanzato sulle note di “Sunrise” dei Simply Red. I due hanno ufficializzato così, dopo le foto paparazzate sul settimanale “Chi” apparse a marzo, il loro amore. Tiago Schietti, quarantenne Direttore Esecutivo presso Supernova Capital Gestão de Recursos, società specializzata nella gestione di investimenti immobiliari e credito strutturato, è un appassionato ed esperto praticante di jiu-jitsu.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessia Marcuzzi va a trovare il fidanzato Tiago Schietti in Brasile e lo presenta sui social: ecco chi è

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Temi più discussi: Alessia Marcuzzi, prima foto social col fidanzato Tiago Schietti; Alessia Marcuzzi al timone di uno show attesissimo: ha fatto già tremare vip e pubblico; Alessia Marcuzzi pubblica la prima foto di coppia su una spiaggia; Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più: la prima foto insieme.

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