Il nome di Alessia Marcuzzi è nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta per motivi personali. Si parla di un nuovo rapporto sentimentale e della figura di Tiago Schietti, il suo attuale compagno. Schietti ha una carriera nel settore cinematografico come direttore della fotografia e ha lavorato a diversi film e produzioni televisive. La differenza di età tra i due e i dettagli sulla loro relazione sono stati oggetto di discussione sui media.

Il nome di Alessia Marcuzzi torna a far vibrare il mondo del gossip, ma questa volta non per un nuovo programma televisivo o un progetto imprenditoriale. A catturare l’attenzione è la sua vita privata, che dopo anni di riservatezza sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto a un uomo lontano dai riflettori. Le immagini arrivate dal Brasile e quelle rubate a Venezia hanno acceso la curiosità dei fan, che ora vogliono sapere tutto su Tiago Schietti, l’uomo che ha riportato il sorriso sul volto della conduttrice. Chi è davvero? Qual è il suo percorso professionale? E come si sono incontrati? Scopriamolo insieme. La relazione tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti è sbocciata lontano dall’Italia, durante un viaggio che la conduttrice aveva organizzato con alcune amiche.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessia Marcuzzi, chi è Tiago Schietti: età, lavoro e carriera del nuovo fidanzato

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