Alessandro Malavolti è il nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia
Un nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia è stato eletto. La cerimonia si è svolta nel Teatro Valli, con il teatro pieno di rappresentanti del settore economico, istituzionale e culturale della città. L'evento si è tenuto durante una giornata calda d’estate, con la sala affollata e un clima di attesa tra i presenti. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell’elezione o sui partecipanti è stata resa nota.
C'era il caldo dell'estate, ma soprattutto quello di uno splendido Teatro Valli gremito, con il mondo economico, istituzionale e culturale di Reggio riunitosi oggi sotto lo stesso tetto. L'assemblea annuale di Confindustria è andata ben oltre il tradizionale appuntamento, trasformandosi in una riflessione sul futuro del territorio, tra industria, innovazione, cultura e intelligenza artificiale. L’Assemblea è stata infatti aperta dal videomessaggio della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che ha salutato gli imprenditori reggiani parlando dell’impegno europeo per lo sviluppo industriale. La Presidente Roberta Anceschi ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.
Notizie e thread social correlati
Confindustria Reggio: Malavolti guida il futuro industriale localeAlessandro Malavolti è stato eletto presidente di Confindustria Reggio per il mandato che va dal 2026 al 2030.
Dalla Calabria alla guida del Tribunale di Reggio Emilia: Carlo Alberto Indellicati è il nuovo presidenteCarlo Alberto Indellicati, 62 anni di Reggio Calabria, è stato nominato presidente del tribunale di Reggio Emilia dal plenum del Consiglio superiore...
Temi più discussi: Vedere quello che ancora non c’è: gli industriali reggiani verso una nuova fase; GIOVEDI’ L’ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA, AD ANCESCHI SUCCEDE MALAVOLTI; Vedere quello che ancora non c’è Assemblea Confindustria Reggio il 9 luglio col presidente Orsini Passaggio di consegne tra Anceschi e Malavolti Interviene il direttore del Foglio, Cerasa; BNL BNP Paribas, il tour Shaping Tomorrow fa tappa in Emilia.
Passaggio di consegne ai vertici di Confindustria Reggio Emilia: si chiude il mandato di Roberta Anceschi e si apre quello del presidente designato Alessandro Malavolti. Al centro dell'assemblea il futuro del sistema economico reggiano, con interventi su cult facebook
Alessandro Malavolti è il nuovo presidente di Confindustria Reggio EmiliaTeatro Valli gremito per l’assemblea annuale aperta dal videomessaggio della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. La necessità di affrontare una fase di profondo cambiamento con visione ... ilrestodelcarlino.it
Alessandro Malavolti nuovo presidente di Confindustria Reggio EmiliaAlessandro Malavolti è il nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia per il quadriennio 2026-2030. (ANSA) ... ansa.it