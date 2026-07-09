Alessandro Malavolti è il nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia

Notizia in breve

Un nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia è stato eletto. La cerimonia si è svolta nel Teatro Valli, con il teatro pieno di rappresentanti del settore economico, istituzionale e culturale della città. L'evento si è tenuto durante una giornata calda d’estate, con la sala affollata e un clima di attesa tra i presenti. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell’elezione o sui partecipanti è stata resa nota.