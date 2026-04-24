Confindustria Reggio | Malavolti guida il futuro industriale locale

Alessandro Malavolti è stato eletto presidente di Confindustria Reggio per il mandato che va dal 2026 al 2030. La nomina è stata annunciata ufficialmente durante l’ultima assemblea dell’associazione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle imprese locali. Malavolti prende il posto del precedente presidente, con l’obiettivo di guidare l’associazione nel prossimo quadriennio. La sua elezione è stata approvata all’unanimità dai membri presenti.

? Cosa sapere Alessandro Malavolti eletto presidente di Confindustria Reggio per il mandato 2026-2030.. Il nuovo vertice assumerà le funzioni ufficiali durante l'assemblea di luglio.. Il Consiglio generale di Confindustria Reggio ha scelto Alessandro Malavolti come nuovo presidente per il periodo che va dal 2026 al 2030, dopo una votazione segreta basata sulle indicazioni della base imprenditoriale. La decisione è arrivata nelle sedi dell’associazione, segnando il passaggio di testimone rispetto alla guida di Roberta Anceschi, eletta nel 2022. Il nuovo vertice assumerà ufficialmente le sue funzioni durante l’assemblea generale programmata nella prima settimana di luglio, momento in cui verrà designato anche il vicepresidente vicario, la cui identità sarà rivelata nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confindustria Reggio: Malavolti guida il futuro industriale locale Notizie correlate Confindustria, giro di boa. Alessandro Malavolti verso la nuova presidenzaDopo mesi di indiscrezioni è arrivato il nome di colui che è in lizza per prendere il posto della Presidente di Confindustria Reggio Emilia Roberta... Nuova guida per i giovani di ALI: Capellini guida il futuro localeL’amministratore piacentino Andrea Capellini ha assunto la guida della componente giovanile di ALI – Autonomie Locali Italiane, venendo eletto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Confindustria, giro di boa. Alessandro Malavolti verso la nuova presidenza; Alessandro Malavolti è il nuovo presidente di Confindustria Reggio; DESIGNATO IL FUTURO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA REGGIO; Alessandro Malavolti nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia. Alessandro Malavolti è il nuovo presidente di Confindustria ReggioREGGIO EMILIA – Il Consiglio generale di Confindustria Reggio ha designato Alessandro Malavolti quale presidente dell’associazione per il quadriennio 2026-2030, al termine della votazione a scrutinio ... reggionline.com Alessandro Malavolti nuovo presidente di Confindustria Reggio EmiliaAlessandro Malavolti è il presidente designato di Confindustria Reggio Emilia per il quadriennio 2026-2030. Lo ha indicato il consiglio generale e, a norma di statuto, sarà eletto nella prossima assem ... ansa.it “Atletic club” del liceo Leonardo da Vinci vince il percorso di alternanza scuola-lavoro promosso da Confindustria Reggio - facebook.com facebook