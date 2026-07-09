Alessandro Greco ha iniziato a condurre il podcast “Secondo ascolto” su RaiPlay Sound. Il programma sarà disponibile anche su Radio Digital.

Alessandro Greco inaugura una nuova avventura professionale su RaiPlay Sound con “Secondo ascolto”, il podcast che sarà disponibile prossimamente anche su Radio Digital. Il progetto nasce da un’idea del direttore Gianfranco Zinzilli e mette al centro la musica, con un’attenzione particolare ai testi delle canzoni e ai significati più profondi che spesso emergono soltanto riascoltandole. Un viaggio nei testi delle canzoni. A spiegare il senso del nuovo format è lo stesso Alessandro Greco, che racconta come il titolo del podcast richiami un’esperienza comune a molti ascoltatori. “Secondo ascolto è quello che a volte ci succede quando nella... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alessandro Greco debutta su RaiPlay Sound con il podcast “Secondo ascolto”

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