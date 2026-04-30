Lola in Crociera viene presentata al Comicon: scopri quando inizierà la serie su Rai Yoyo e RaiPlay per seguire le avventure della piccola protagonista in nave. Il palcoscenico del Comicon di Napoli si prepara ad accogliere l’anteprima ufficiale di Lola in Crociera, l’innovativa produzione dedicata al pubblico dei più piccoli. Durante l'evento, verranno svelati i dettagli di questo viaggio straordinario che vede una giovanissima protagonista alle prese con la sua prima grande avventura marittima. L’attesa per Lola in Crociera è alta, non solo tra i visitatori della fiera, ma anche tra le famiglie che cercano contenuti educativi e coinvolgenti da seguire comodamente da casa.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Lola in Crociera: la serie TV debutta al Comicon e approda su Rai Yoyo e RaiPlay

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