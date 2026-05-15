(askanews) – Un piccolo borgo alle porte di Roma, una piazza, personaggi particolari, un po’ “strani”, pettegolezzi e pregiudizi, solitudini e relazioni che si creano. Dal 16 maggio in esclusiva su RaiPlay Carmen è partita, nuovo film diretto da Domenico Fortunato, anche nel cast. La trama di Carmen è partita. È il sarto Amedeo, introverso, silenzioso, ancorato al passato, la cui quotidianità viene stravolta dalla giovane e bella Carmen che inizia a lavorare per lui; la sua scomparsa improvvisa lo getterà nello smarrimento, costringendolo a fare i conti con il dolore. Domenico Fortunato ha voluto indagare le relazioni e l’intimità dei personaggi in un microcosmo dal sapore antico: «In questi paesini piccoli tutti sanno tutto di tutti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 16 maggio su RaiPlay il film "Carmen è partita". Con Giovanna Sannino di "Mare Fuori" e Alessandro Tersigni de "Il Paradiso delle signore"

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“Carmen è partita”, intervista a Domenico Fortunato, Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni

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