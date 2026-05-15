Dal 16 maggio su RaiPlay il film Carmen è partita Con Giovanna Sannino di Mare Fuori e Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle signore
(askanews) – Un piccolo borgo alle porte di Roma, una piazza, personaggi particolari, un po’ “strani”, pettegolezzi e pregiudizi, solitudini e relazioni che si creano. Dal 16 maggio in esclusiva su RaiPlay Carmen è partita, nuovo film diretto da Domenico Fortunato, anche nel cast. La trama di Carmen è partita. È il sarto Amedeo, introverso, silenzioso, ancorato al passato, la cui quotidianità viene stravolta dalla giovane e bella Carmen che inizia a lavorare per lui; la sua scomparsa improvvisa lo getterà nello smarrimento, costringendolo a fare i conti con il dolore. Domenico Fortunato ha voluto indagare le relazioni e l’intimità dei personaggi in un microcosmo dal sapore antico: «In questi paesini piccoli tutti sanno tutto di tutti. 🔗 Leggi su Amica.it
“Carmen è partita”, intervista a Domenico Fortunato, Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni
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Carmen è partita. Dal 16 maggio su RaiPlay. Una produzione Altre Storie con Rai Cinema prodotto da Cesare Fragnelli. Con Domenico Fortunato Giovanna Sannino Antonella Carone Alessandro Tersigni Francesco Giuffrida Franco Ferrante Con la partecipa facebook
La trama del film di Domenico Fortunato, dal 16 maggio in esclusiva su RaiPlay(askanews) – Un piccolo borgo alle porte di Roma, una piazza, personaggi particolari, un po’ strani, pettegolezzi e pregiudizi, solitudini e relazioni che si creano. Dal 16 maggio in esclusiva su ... amica.it
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