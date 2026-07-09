alessandro cattelan la trattativa con mediaset continua

Le trattative tra Alessandro Cattelan e Mediaset proseguono nonostante un primo tentativo concluso senza accordo. Lo scorso anno, le parti avevano avviato conversazioni che poi si erano interrotte. Attualmente, ci sono segnali di interesse da entrambe le parti per continuare a negoziare. Non sono stati comunicati dettagli sui termini o sui tempi delle eventuali future intese. La situazione rimane aperta, senza annunci ufficiali di un accordo raggiunto.

C'è ancora uno spiraglio di luce per Alessandro Cattelan a Mediaset. Sembra che ci sia ancora voglia di investire su di lui Alessandro Cattelanlo scorso anno ha iniziato la sua trattiva con Mediaset, terminata con un nulla di fatto. Ci sono stati, infatti, una serie di problemi tra la sua manager,Marta Donà, e la rete di Pier Silvio Berlusconi.L’ad Mediaset già lo scorso anno, durante i palinsesti, voleva celebrare il grande arrivo del conduttore dalla Rai, ma, siccome non era stato pattuito alcun programma da affidargli, alla fine Donà non ha accettato. Davide Maggiorivela che ciò avrebbe raffreddato molto i rapporti tanto chePier Silvio avrebbe poi rinunciato a pensare ad un progetto ad hoc per il conduttore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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