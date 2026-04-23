Juventus continua la trattativa per Kolo Muani

La Juventus sta portando avanti una trattativa per ingaggiare l’attaccante. La società sta valutando da tempo la possibilità di acquisire il giocatore e ha aperto discussioni con il suo entourage. La trattativa si concentra sull’accordo economico e sui dettagli contrattuali, mentre il calciomercato continua a muoversi in vista della prossima stagione. La società non ha ancora ufficializzato nulla.

Juventus, missione Kolo Muani: l’attaccante è nel mirino. Il calciomercato della Juventus non si ferma alla difesa e guarda con insistenza al reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista e insider Mirko Di Natale, il nome di Randal Kolo Muani L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, continua la trattativa per Kolo Muani CALCIOMERCATO JUVENTUS: salta KOLO MUANI Notizie correlate Kolo Muani Juventus, la trattativa tra le parti continua: si lavorerà fino alla fine. Tutti i dettagli e le novità di queste ultime orePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus, si complica la trattativa per Kolo MuaniLe ultime notizie sul fronte mercato Arrivano brutte notizie sulla trattativa per Randal Kolo Muani, il cui approdo a Torino sembra sempre più... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nessun passo avanti per il rinnovo di Vlahovic: Moretto rivela gli aggiornamenti sulla trattativa con la Juventus; Calciomercato Juventus: da Lewandowski a Kim, tutti i sogni di Spalletti; Juventus, concorrenza del Liverpool per Kolo Muani: può essere il sostituto di Salah. Le mosse di Comolli per anticipare i Reds; Locatelli 2030 Domani l’annuncio dell’ex rossonero. La Juve non molla Kolo, si prevede un duello ma se Alisson...Kolo Muani tra Juventus e Liverpool, futuro incerto Il futuro di Randal Kolo Muani resta uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo una stagione ... tuttojuve.com Mirko Di Natale: 'La Juve continua a essere attiva sul fronte Kolo Muani'Secondo il giornalista, il francese potrebbe lasciare il PSG nella prossima estate per circa 30 milioni di euro ... it.blastingnews.com #Calciomercato @acmilan, sei colpi per #Allegri: si parla di #Cambiaso, spunta #KoloMuani - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com Tra la Juventus e il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani potrebbe mettersi il Liverpool, fresco di conferma del tecnico Arne Slot C'è uno slot (stavolta nome comune) abbastanza importante da riempire nell'attacco dei Reds in estate... - facebook.com facebook