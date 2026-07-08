BOOM! Cattelan di nuovo verso Mediaset | riprese le trattative

Le trattative tra Alessandro Cattelan e Mediaset sono riprese dopo un periodo di stallo. L’ex conduttore di X Factor e la rete televisiva stanno discutendo nuovamente, dopo che nella scorsa stagione non si era arrivati a un accordo. La trattativa è in corso e ancora in fase di definizione.

Tra Alessandro Cattelan e Mediaset non è ancora finita. Possiamo anticiparvi che tra l’ex conduttore di X Factor e la TV di Pier Silvio Perlusconi sono riprese le trattative dopo l’intesa mancata nella scorsa stagione. Un anno fa Davide Maggio annunciava il passaggio a Mediaset di Cattelan, ma qualcosa poi tra le due parti è andato storto. E possiamo dirvi anche cosa: l’azienda avrebbe voluto annunciare il nuovo volto di rete alla scorsa presentazione dei palinsesti ma il management del conduttore (Marta Donà) ha frenato poichè non c’erano ancora format e condizioni contrattuali definite. Da qui (per ripicca?) lo stallo. Nel frattempo, il titolo testato – Password – è stato inserito da Maria De Filippi all’interno del Serale 2026 di Amici, ma questo nulla aveva a che fare con le trattative raffreddate con Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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